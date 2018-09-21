Magazin dünyasının birbirine küs ünlüleri
Magazin dünyasının bir dargın bir barışık ünlülerini bir araya getirdik. İşte, birbirleriyle küs ünlüler..
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