Magazin dünyasının birbirine küs ünlüleri

Magazin dünyasının bir dargın bir barışık ünlülerini bir araya getirdik. İşte, birbirleriyle küs ünlüler..
Demet Akalın - Alişan
Bir dönem aralarından su sızmayan ikili 2012 yılında arkadaşlıklarını bitirmişti. Alişan, Demet Akalın'a ''Sen şeytansın. Allah ıslah etsin. Sakın bir daha karşıma çıkma'' diye tweet atmış, karşılığında ise Akalın, ''Gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim'' cevabını vermişti.
Magazin dünyasının birbirine küs ünlüleri

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