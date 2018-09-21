Tüm dünyanın önyargılarını aşmayı başaran 5 ünlü çift

İşte tüm dünyanın önyargılarını aşmayı başaran 5 ünlü çift...
Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness
Hugh Jackman, dünyadaki çoğu kadının rüyalarını süsleyen bir yakışıklı. Ama son 20 yıldır, kalbi Deborra-Lee'ye ait. 1990'larda tanıştıklarında çok popüler bir oyuncuydu. Hugh, kimsenin ilişkisi hakkında ne dediğine aldırmadı. Evlendiler. Hugh, karısından 13 yaşında daha genç. Hala "Annen gibi duruyor!" eleştirilerini umursamayarak gönülleri fethediyor.
Tüm dünyanın önyargılarını aşmayı başaran 5 ünlü çift

Çok Görüntülenenler

Magazin