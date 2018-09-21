İşte tüm dünyanın önyargılarını aşmayı başaran 5 ünlü çift...

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness

Hugh Jackman, dünyadaki çoğu kadının rüyalarını süsleyen bir yakışıklı. Ama son 20 yıldır, kalbi Deborra-Lee'ye ait. 1990'larda tanıştıklarında çok popüler bir oyuncuydu. Hugh, kimsenin ilişkisi hakkında ne dediğine aldırmadı. Evlendiler. Hugh, karısından 13 yaşında daha genç. Hala "Annen gibi duruyor!" eleştirilerini umursamayarak gönülleri fethediyor.