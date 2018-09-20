Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ı kıskandıracak paylaşımlar

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Chloe Loughnan, cesur paylaşımlarına devam etti. 26 yaşındaki İrlandalı model Loughnan, son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ı kıskandıracak paylaşımlar

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