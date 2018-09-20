Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ı kıskandıracak paylaşımlar
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Çok Görüntülenenler
-
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ı kıskandıracak paylaşımlar
-
Seda Sayan'dan o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
-
'Trabzonlu Kim Kardashian'ın paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
-
Hailey Baldwin yalanlamıştı: Gerçek ortaya çıktı
-
Arda Turan'a Sinem Kobal müjdesi!
-
Nusret, Şeyma Subaşı'nın restoranında ne yedi?
-
Rus model Anna Shapiro'dan Putin'e şok suçlama
-
Emily Ratajkowski'den cesur selfie
-
Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural dört aylık hamile!
-
Emmy Ödülleri'nde kim ne giydi?