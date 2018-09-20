'Trabzonlu Kim Kardashian'ın paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
Türkiye'nin yerli Kim Kardashian'ı olarak adlandırılan Trabzonlu sosyal medya fenomeni Dilan Dere, cesur paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor.
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'Trabzonlu Kim Kardashian'ın paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
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