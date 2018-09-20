'Trabzonlu Kim Kardashian'ın paylaşımları sosyal medyayı sallıyor

Türkiye'nin yerli Kim Kardashian'ı olarak adlandırılan Trabzonlu sosyal medya fenomeni Dilan Dere, cesur paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor.
Türkiye'nin yerli Kim Kardashian'ı olarak adlandırılan Trabzonlu sosyal medya fenomeni Dilan Dere, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
'Trabzonlu Kim Kardashian'ın paylaşımları sosyal medyayı sallıyor

Çok Görüntülenenler

Magazin