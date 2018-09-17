Yunus Günçe ve Işık Selin Kuyumcu evlendi

Yunus Günçe, tiyatrocu sevgilisi Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam dünyaevine girdi.
2016 yılında Survivor'da mücadele eden Yunus Günçe bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dün akşam evlendi.
Yunus Günçe ve Işık Selin Kuyumcu evlendi

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