Simge mayoyla sahnede

Simge, önceki gece İsfanbul Açık Hava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

En sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı Simge, konsere Gülşah Saraçoğlu tasarımı çok özel bir mayoyla çıktı, hem göze hem kulağa hitap etti.