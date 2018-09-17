Simge mayoyla sahnede
Simge, önceki gece İsfanbul Açık Hava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.
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