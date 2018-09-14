Bahar Candan'dan bornozlu paylaşım
Moda programındaki performansı ve 'Dondurma gibisin' şarkısıyla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Bahar Candan, bornozlu fotoğraf akımına dahil oldu.
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