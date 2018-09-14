Bahar Candan'dan bornozlu paylaşım

Moda programındaki performansı ve 'Dondurma gibisin' şarkısıyla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Bahar Candan, bornozlu fotoğraf akımına dahil oldu.
"Dondurma Gibisin" şarkısıyla gündemden düşmeyen ve cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Bahar Candan, sosyal medya hesabından bornuzlu bir paylaşım yaptı.
Bahar Candan'dan bornozlu paylaşım

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