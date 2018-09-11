Tuba Ünsal'ın ayakları olay oldu

Eski manken Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından kısa bir süre önce gerçekleştirilmiş bir çekimden kare paylaştı

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, tiyatro konusundaki başarısını Kürk Mantolu Madonna oyununu sahneye koyarak göstermiş ve sadece sahne üzerinde değil sahne gerisinde üstlendiği sorumlulukla da pek çok kişi tarafından taktir edilmişti.