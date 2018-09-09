Ünlüler ‘çocuklar’ için meydan okudu
Ünlüler Türk Eğitim Vakfı'nın 'Neydim ne oldum' projesine destek olarak, küçüklük fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.
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