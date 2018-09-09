Ünlüler ‘çocuklar’ için meydan okudu

Ünlüler Türk Eğitim Vakfı'nın 'Neydim ne oldum' projesine destek olarak, küçüklük fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.

Hadise, Gonca Vuslateri, Ezgi Mola, Kenan Doğulu, Nur Fettahoğlu, Esra Erol, Bergüzar Korel, Çağla Şıkel, Hatice Şendil, Selma Ergeç gibi isimler Türk Eğitim Vakfı'nın 'Neydim ne oldum' projesine destek olarak, küçüklük fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.

