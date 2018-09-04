Yeşilçam'ın usta oyuncusunun son hali şaşırtıyor

Türk sinemasının 'Bulut Aras' olarak tanıdığı usta oyuncu, oğlunun nikahında görüntülendi. İşte Aras'ın son hali...

Türkan Şoray ile başrol oynadığı Sultan filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bulut Aras, oğlu Onur Destan Fidan'ı evlendirdi.

