Yeşilçam'ın usta oyuncusunun son hali şaşırtıyor
Türk sinemasının 'Bulut Aras' olarak tanıdığı usta oyuncu, oğlunun nikahında görüntülendi. İşte Aras'ın son hali...
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Yeşilçam'ın usta oyuncusunun son hali şaşırtıyor
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