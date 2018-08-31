Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Gülse Birsel

"Zafer 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'Başaracağım' diye başlayarak sonunda "Başardım" diyenindir." Mustafa Kemal Atatürk Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun! Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

