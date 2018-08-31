Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.
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Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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