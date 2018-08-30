Juventus Başkanı Türk eşiyle Bodrum'da

Yaz tatilini Ege kıyılarında geçirmeyi tercih eden Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve eski manken eşi Deniz Akalın tatil için Bodrum'u seçti.
Yaz tatilini Ege kıyılarında geçirmeyi tercih eden Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve eski manken eşi Deniz Akalın tatil için Bodrum'u seçti.
Juventus Başkanı Türk eşiyle Bodrum'da

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