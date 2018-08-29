Lady Gaga'dan olay yaratacak pozlar!

Her daim stiliyle, imajıyla, ilginç kıyafetleriyle dikkat çeken Lady Gaga, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesin ağzını açıktı bıraktı!
Yeni albümü için hummalı bir çalışma içine giren ünlü şarkıcı Lady Gaga, geçtiğimiz ay 1960’la gönderme yapan stiliyle bakışları üzerine toplamıştı.
Lady Gaga'dan olay yaratacak pozlar!

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