Lady Gaga'dan olay yaratacak pozlar!
Her daim stiliyle, imajıyla, ilginç kıyafetleriyle dikkat çeken Lady Gaga, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesin ağzını açıktı bıraktı!
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