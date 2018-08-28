Beşiktaş'ın yeni yengesine büyük ilgi!

Türkiye'deki ajanslar, Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius'un sevgilisi uluslararası model Daniella Grace'in peşine düştü.
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alman Loris Karius'un sevgilisi, İngiliz Daniella Grace dünyaca ünlü bir model...
Beşiktaş'ın yeni yengesine büyük ilgi!

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