Doğum öncesi son tatil
1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan, Temmuz 2009'da iş adamı Kerem Özçapkın ile evlenmişti.
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Doğum öncesi son tatil
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