Doğum öncesi son tatil

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan, Temmuz 2009'da iş adamı Kerem Özçapkın ile evlenmişti.
1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan, Temmuz 2009'da iş adamı Kerem Özçapkın ile evlenmişti.
Doğum öncesi son tatil

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