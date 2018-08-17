Fenomen dizinin Şirini ile Temeli 26 yıl sonra buluştu

Mahallenin Muhtarları'nın başrol oyuncuları Esra Akkaya ve Erkan Can yıllar sonra bir araya geldi.
90'lı yılların efsanesi dizilerinden 'Mahallenin Muhtarları'nın başrol oyuncuları Esra Akkaya ve Erkan Can yıllar sonra bir araya geldi.
Fenomen dizinin Şirini ile Temeli 26 yıl sonra buluştu

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