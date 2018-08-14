Seren Serengil ve Yaşar İpek Bodrum'da düğün yaptı

Sürpriz bir kararla Mayıs ayında Fransa'da nikah yapan Seren Serengil ve Yaşar İpek, Bodrum'da düğün yaptı.
Seren Serengil ve Yaşar İpek, mayıs ayında tatil için gittikleri Fransa'da sürpriz bir kararla evlenmişti. Çift, nisan ayında Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı.
Seren Serengil ve Yaşar İpek Bodrum'da düğün yaptı

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