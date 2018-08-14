Seren Serengil ve Yaşar İpek Bodrum'da düğün yaptı
Sürpriz bir kararla Mayıs ayında Fransa'da nikah yapan Seren Serengil ve Yaşar İpek, Bodrum'da düğün yaptı.
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