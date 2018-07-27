Brad Pitt film setinde görüntülendi
Brad Pitt yeni filmi Once Upon A Time In Hollywood'un (Bir zamanlar Hollywood'da) setinde görüntülendi
Çok Görüntülenenler
-
Brad Pitt film setinde görüntülendi
-
Azra Akın, hamileliğini anlattı
-
Alişan ve Buse Varol çiftinden ikinci balayı
-
Gülden Dudarık'ın evi yıkıldı, kardeşi ölümden döndü
-
Kuveytli sosyal medya fenomenine dünyadan tepki yağıyor
-
Michael Jackson'ın kızı katalog çekimi için çıplak poz verdi
-
Bodrum'da pişti oldular!
-
Yıllar sonra buluştular!
-
ABD basını: Nusret'in büyük başarısı...
-
Zuhal Olcay kızını evlendirdi