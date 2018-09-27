Antalya'da jonglörlerden renkli şov

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'Jonglörlük Festivali' kapsamında şov yapan yerli- yabancı jonglörler, renkli görüntüler oluşturdu.
Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA) - Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde 13 yıldır gerçekleştirilen 'Jonglörlük Festivali'ne katılanlar, bu sene de eğlenceli vakit geçirdi.
Antalya'da jonglörlerden renkli şov

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