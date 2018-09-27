Antalya'da jonglörlerden renkli şov
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'Jonglörlük Festivali' kapsamında şov yapan yerli- yabancı jonglörler, renkli görüntüler oluşturdu.
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