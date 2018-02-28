Yatak odanız küçükse bu önerilere dikkat
Çeşitli nedenlerle istediğimiz büyüklükte evlerde yaşamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen istediğimiz metrekarenin dışında, daha küçük evlerde yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Bu küçük evlerde etkilenen odaların biri de yatak odası oluyor.
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