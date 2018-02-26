İdrar kaçırmayı önlemenin yolları

Farklı hastalıklardan kaynaklanabilen idrar kaçırma sorunu gün içinde tüketilen besinlerin içeriğiyle de bağlantılı olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tea Tavadze, idrar kaçırma sorunu ve tüketilmemesi gereken gıdaları anlattı.