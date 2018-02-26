İdrar kaçırmayı önlemenin yolları

Farklı hastalıklardan kaynaklanabilen idrar kaçırma sorunu gün içinde tüketilen besinlerin içeriğiyle de bağlantılı olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tea Tavadze, idrar kaçırma sorunu ve tüketilmemesi gereken gıdaları anlattı.
Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen aktif mesane yani idrar kaçırma sorunu, sosyal yaşamı olumsuz etkilediği gibi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.
İdrar kaçırmayı önlemenin yolları

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