Erkekler kadınların en çok neresine bakıyor?

Mini etek giymek cesur kadının seçimidir. Mükemmel bacak yapısına sahip olanların daha çok tercih ettikleri mini eteklerin ilgi çekmesi kaçınılmaz.
YAZI: KAMURAN AKDEMİR - Gecce.com
Her ne kadar ince bacakların daha kusursuz göründüğü gerçeği olsa da erkekler daha çok dolgun bacaklar tercih ediyorlar.
Erkekler kadınların en çok neresine bakıyor?

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