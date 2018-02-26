Erkekler kadınların en çok neresine bakıyor?

Mini etek giymek cesur kadının seçimidir. Mükemmel bacak yapısına sahip olanların daha çok tercih ettikleri mini eteklerin ilgi çekmesi kaçınılmaz.

YAZI: KAMURAN AKDEMİR - Gecce.com

Her ne kadar ince bacakların daha kusursuz göründüğü gerçeği olsa da erkekler daha çok dolgun bacaklar tercih ediyorlar.