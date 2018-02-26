Sevgilinizden saklamanız gereken 5 sır

Partnerinize her şeyi anlatmanız ilişkinizi zedeleyebilir.

Sevgiliniz ile elbette aranızda yalanlar olmasın fakat sizin hayatınızla ilgili her şeyi bilmek zorunda değil. Sevgilinize söylenmemesi gerekenleri söylerseniz ilişkinizde dönüşü olmayan bir yola girebilirsiniz. Bu şüphesiz ki ilişkinizi sağlıksız hale ge