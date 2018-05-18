Stresle yapılan seks gebeliği önlüyor
Çocuk sahibi olmaya karar veren pek çok çift çoğu kez farkında olmadan büyük bir stres altına girer.
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Stresle yapılan seks gebeliği önlüyor
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