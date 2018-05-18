Stresle yapılan seks gebeliği önlüyor

Çocuk sahibi olmaya karar veren pek çok çift çoğu kez farkında olmadan büyük bir stres altına girer.
Seks sırasında stres makul düzeydeyse performansı artırır ve amaca fokuslanmamızı sağlar. Ancak aşırı düzeyde ve uzun süre devam eden stres, seks yaşantınızı etkileyebilir. Stres seviyesi arttıkça doğal yollardan gebelik olasılığı azalır.
Stresle yapılan seks gebeliği önlüyor

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