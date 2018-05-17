Daha güzel görünmek için kaçınmanız gereken 10 güzellik hatası

Hepimiz daha güzel görünmek isteriz; fakat bazen farkında olmadan yaptığımız güzellik ve giyim hataları vardır. Daha güzel görünmek için kaçınmanız gereken 10 güzellik hatasını araştırdık. Bu güzellik tüyoları ile her zaman güzel görünün.