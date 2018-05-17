Daha güzel görünmek için kaçınmanız gereken 10 güzellik hatası

Hepimiz daha güzel görünmek isteriz; fakat bazen farkında olmadan yaptığımız güzellik ve giyim hataları vardır. Daha güzel görünmek için kaçınmanız gereken 10 güzellik hatasını araştırdık. Bu güzellik tüyoları ile her zaman güzel görünün.
Sarkık pantolonlar

Fotoğraflar neden bu şekilde kot pantolon veya pantolon giymemeniz gerektiğini açıklamakta çok iyi bir iş görüyor. Bu pantolonlar özellikle kötü bir duruş ile birleştiğinde çok çirkin görünüyor.

Bu görüntüyü engellemek için kendi bedeninizde kot pantolonlar almaya özen gösterin ve düşük belli pantolon stillerinde kaçının.
Daha güzel görünmek için kaçınmanız gereken 10 güzellik hatası

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