Kadın orgazmını arttıran basit yöntemler

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre kadınların orgazm olma şansını arttıran birçok önemli etken bulunuyor. Basit birer yöntem gibi görünen bu maddeler kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm olma şansını arttırıyor.
Kadınların orgazm olma şansı erkeklere göre çok daha düşük. Peki, bu şansı arttırmak için ne yapılabilir? Kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm olma şansını büyük oranda arttıracak o yöntemler neler, gelin birlikte göz atalım.
Kadın orgazmını arttıran basit yöntemler

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