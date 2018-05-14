Kadın orgazmını arttıran basit yöntemler

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre kadınların orgazm olma şansını arttıran birçok önemli etken bulunuyor. Basit birer yöntem gibi görünen bu maddeler kadınların cinsel ilişki sırasında orgazm olma şansını arttırıyor.