Kadınların mutlaka tüketmesi gereken 10 besin

Polikistik over sendromundan koruyan besinler.
Düzensiz adet görme, saç dökülmesi, tüylenme, gebe kalamama, sancılı regl… Bu belirtilerle ortaya çıkan Polikistik Over Sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bir hormonal bir hastalıktır. Peki size yediğiniz yiyeceklerle PKOS ile savaşabileceğinizi söyleseydik?
Kadınların mutlaka tüketmesi gereken 10 besin

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