Beyni tüketen besinler açıklandı!
Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...
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