Dikkat ağız kokusunun sebebi o hastalık olabilir!
Reflü, mide asidinin yemek borusuna ulaşmasıyla yemek borusu, boğaz yolu, ses telleri ve ağıza verdiği hasarla adından söz ettiriyor.
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Dikkat ağız kokusunun sebebi o hastalık olabilir!
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