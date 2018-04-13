Dikkat ağız kokusunun sebebi o hastalık olabilir!

Reflü, mide asidinin yemek borusuna ulaşmasıyla yemek borusu, boğaz yolu, ses telleri ve ağıza verdiği hasarla adından söz ettiriyor.

Protez Uzmanı Dr.İlker Arslan, bu rahatsızlığın diş ve diş etlerinde de çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti.