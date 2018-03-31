Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı
Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.
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