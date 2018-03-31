Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.
Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

Dünyanın en sağlıksız 30 besini açıklandı

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