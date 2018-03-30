Sabah aç karnına 1 fincan kahve içerseniz...
Metabolizma hızını günlük rutininize ekleyeceğiniz yiyeceklerle hızlandırabilirsiniz. Metabolizma hızınız düşükse ve kilo vermekte zorlanıyorsanız, birazdan vereceğimiz yöntemler işinize yarayacak. İşte metabolizmayı anında hızlandıracak yöntemler…
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