Göbek deliği hakkında 10 ilginç gerçek

Bazılarımızın göz ardı ettiği bazılarımızın bakmaya bile dayanamadığı göbek deliği bazıları için bir fetiş objesi. Göbek deliği hakkında birazdan öğreneceğiniz şeyleri daha önce hiç duymamış olma ihtimaliniz çok yüksek.
İlginç bir şekilde bazılarımızın göbek deliği yok

Eski Victoria's Secret modeli Karoşina Kurkova daha önce göbek deliğinin olmamasıyla gündeme gelmişti. Neredeyse her birimizin birer tane olmasına rağmen bazı insanlarda göbek fıtığına bağlı olarak göbek deliği olmayabilir.
Göbek deliği hakkında 10 ilginç gerçek

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