Ön sevişme ile ilgili daha önce duymadığınız çarpıcı gerçekler

Ön sevişme seksin en can alıcı noktası olabilir. Fakat bazı insanlar bunu yapmıyor ya da yanlış yapıyor. İşte ön sevişme ile ilgili bazı gerçekler:
#1 Kadınlar ön sevişmeyi başlattıklarında erkeklerin %91'i hâlihazırda zaten erekte olduklarını söylüyor.
Ön sevişme ile ilgili daha önce duymadığınız çarpıcı gerçekler

Çok Görüntülenenler

Kadın sağlık