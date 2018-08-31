Çağın vebası kanserin gizli belirtileri

Çağımız hastalığı kanser, tedavi edilmediğinde ve geç kalındığında ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir.
SÜREKLİ ÖKSÜRMEK
Geçmeyen öksürük için bir doktora muhakkak görünmelisiniz. Geçmeyen öksürük akciğerlerinizde bir problem olmasına veya akciğer kanserine işaret ediyor olabilir.
Çağın vebası kanserin gizli belirtileri

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