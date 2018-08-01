Hamilelik boyunca sağ tarafa yatmayın!

Yapılan araştırmalar hamileliğin ileri evrelerinde sağ tarafa yatmanın ölü doğum riskini artırdığını gösteriyor.

Araştırmacılara göre, sırt üstü ya da sağ tarafa yatmak, bacaklardaki ana damarlardan kalbe olan kan akışını azaltıyor ve bu da anne karnındaki bebeği etkiliyor. Hamilelik döneminde en ideal uyku pozisyonu, sol tarafa yatmak!