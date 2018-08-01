Hamilelik boyunca sağ tarafa yatmayın!
Yapılan araştırmalar hamileliğin ileri evrelerinde sağ tarafa yatmanın ölü doğum riskini artırdığını gösteriyor.
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