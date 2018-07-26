Yaşlanmayı önleyen 7 yüz egzersizi

Gülümsemenizi genç ve taze tutmak, pahalı yüz fırçaları veya kırışıklık karşıtı kremler kullanmak anlamına gelmez. Yüz kaslarınızı sık sık çalıştırmanız gerektiğini önerilir.

1- Yüz masajı



Profesyonel masaj yaptırma şansınız yoksa kendi yüzünüze masaj yapmaktan keyif alabilirsiniz. Yüz masajı kan dolaşımını iyileştirerek yüz kaslarınızı çalıştırmanızda yardımcı olacaktır. Parmaklarınızın ucuyla alnınızı ovun, daha sonra kafa derinize parmaklarınızla dairesel hareketler yaparak masaj yapın, yanaklarınıza doğru ilerleyin ve onları şakaklarınıza doğru hafifçe ovun. Yüzünüzdeki farklılıkları fark etmeniz için haftada en az 2 veya 3 kez bu hareketleri 20 kere tekrarlayın.