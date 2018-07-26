Geniş kalçalı kadınlar daha mı zeki?

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla 'kalça' konusunda yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre; geniş kalçalı kadınların diğer kadınlara göre daha zeki olduğu belirtildi.
Orantısız kalçalara sahip olan kadınlara müjde

Kalçaları orantısız büyüklüğe sahip olan kadınların kronik hastalıklar ve diğer sorunlara karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koyan bilim insanları geniş kalçalarından memnun olmayan kadınların farklı bir bakış açısına sahip olmasını sağladı.
Geniş kalçalı kadınlar daha mı zeki?

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