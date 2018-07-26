Geniş kalçalı kadınlar daha mı zeki?

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla 'kalça' konusunda yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre; geniş kalçalı kadınların diğer kadınlara göre daha zeki olduğu belirtildi.