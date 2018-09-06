İstanbul Boğazı'nı çamur kapladı
İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından İstanbul Boğazı'nı çamur kapladı. Çamurlu yağmur sularının denize karışmasıyla deniz çamura büründü.
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