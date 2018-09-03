Porsuk Çayı'nda tekneli fener alayı
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Etkinlikte, flyboard ve havai fişek gösterisi sunuldu.
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