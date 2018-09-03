Porsuk Çayı'nda tekneli fener alayı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Etkinlikte, flyboard ve havai fişek gösterisi sunuldu.
ESKİŞEHİR, (DHA) - Büyükşehir Belediyesi'nce dün akşam düzenlenen Porsuk Çayı'ndaki fener alayını yüzlerce kişi coşkuyla izledi. Tekneli fener alayının geçişi öncesi Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yapıldı.
Porsuk Çayı'nda tekneli fener alayı

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