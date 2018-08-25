Cumartesi Anneleri'nin 700. oturma eylemine polis müdahalesi

Beyoğlu Kaymakamlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emriyle Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta oturumunu yasakladı.
Cumartesi Anneleri'nin 700. oturma eylemine polis müdahalesi

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