Mavi Göl’de sonbahar güzelliği
Giresun'un Dereli ilçesi Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.
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