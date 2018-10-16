Mavi Göl’de sonbahar güzelliği

Giresun'un Dereli ilçesi Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/GİRESUN, (DHA) - Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlamaya devam ediyor. 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çeken tabiat parkı ve Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.