Dünyanın en lüks mağarasının fiyatı dudak uçuklattı

1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı düşünülen Beckham Creek Mağarası, şimdilerde yeni alıcısını bekliyor.
Soğuk Savaş döneminde sığınak olarak kullanılan, ardından otele çevrilen lüks mağara ihtişamlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor.
Dünyanın en lüks mağarasının fiyatı dudak uçuklattı

Çok Görüntülenenler

Gezi -Mekan