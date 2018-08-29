Şeyhandede Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Çok Görüntülenenler
-
Dünyanın en lüks mağarasının fiyatı dudak uçuklattı
-
Şeyhandede Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
-
TIME dergisine göre dünyada görülmesi gereken 12 yer
-
Dünyanın en mutlu turistleri o ülkeden
-
İtalya'nın o kentinde yazlık evler 1 Euro
-
Sivas'taki Hobbit Köyü'nden kareler
-
Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu!
-
Gölcük Tabiat Parkı nilüfer gölüne dönüşecek
-
Havuz dans pistine dönüştürüldü
-
Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı