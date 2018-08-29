Şeyhandede Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede Şelalesi, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.
Şeyhandede Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Çok Görüntülenenler

Gezi -Mekan