İtalya'nın o kentinde yazlık evler 1 Euro

İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli şehrinin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verdi.