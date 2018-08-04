İtalya'nın o kentinde yazlık evler 1 Euro
İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli şehrinin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verdi.
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