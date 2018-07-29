Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ilk ve son olarak yayınladığı "illere ve cinsiyete göre mutluluk düzeyi" araştırmasında yer alan en mutlu iller...
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