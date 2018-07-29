Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ilk ve son olarak yayınladığı "illere ve cinsiyete göre mutluluk düzeyi" araştırmasında yer alan en mutlu iller...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ilk ve son olarak yayınladığı "illere ve cinsiyete göre mutluluk düzeyi" araştırmasında yer alan en mutlu iller...
Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu!

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