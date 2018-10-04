2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar
47 ülkeden katılımın olduğu yarışmada, birinci olan fotoğraf 30 Kasım'daki ödül töreninde açıklanacak. Finale kalan kareler arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk fotoğrafçı Ömer Kanipak'ın fotoğrafı da yer alıyor.
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