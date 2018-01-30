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31.01.2018 01:40

Galaxy S9 fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı

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Galaxy S9 fiyatı ve çıkış tarihi kesinlik kazandı
Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. İşte merakla beklenen Samsung’un yeni amiral gemisi hakkında tüm detaylar...

Galaxy S9 ve S9 Plus için S serisinin en pahalı ikilisi yakıştırması yapılıyordu, Samsung kanadından sızdırılan raporla bu yakıştırma gerçek oldu. Samsung'a yakın kaynaklardan aktarılan rapora göre, Galaxy S9 ve S9 Plus'ı anayurdunda 3 farklı firma satışa sunacak.

Geçtiğimiz yıl Galaxy S8'i de aynı üç firmayla satışa sunan şirket, Galaxy S8 fiyatını 935.000 Kore Won'u yani 875$ olarak belirlemişti. Bugün gelen habere göre Galaxy S9'un fiyatı ise 950.000 Won ile 999.000 Won (yani 890$ ile 935$) arasında değişecek.

Bildiğiniz üzere Galaxy S8'in Amerika çıkış fiyatı 750$ seviyesindeydi. Aynı artış oranını bu bölge için de uyguladığımız zaman, Galaxy S9'un Amerika çıkış fiyatının 800$ civarında olması muhtemel görünüyor.

Bu iki telefonun çıkış tarihi hakkında da bilgi içeren rapora göre, Samsung yeni amiral gemisini 3-8 Mart tarihleri arasında Güney Koreli teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak.

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