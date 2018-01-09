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09.01.2018 07:30

Galatasaraylı yıldıza şoke eden teklif... Tem 18 milyon Euro

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Galatasaraylı yıldıza şoke eden teklif... Tem 18 milyon Euro
Stoke City'nin sezon başında da istediği Badou Ndiaye için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

Badou Ndiaye için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray'ın Senegalli orta saha oyuncusuna İngiltere'den talip çıktı.

Sezon başında Stoke City ve Newcastle United'ın ilgisine karşın Galatasaray'a transferini gerçekleştiren Badou Ndiaye için Premier Lig ekibi tekrar harekete geçti.

İLK HEDEF NDIAYE

BBC'de yer alan habere göre; Stoke City, kesin olarak orta saha oyuncusu transfer etme kararı aldı ve ilk hedefini Badou Ndiaye olarak belirledi.

1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.

Badou Ndiaye, Galatasaray ile bu sezon 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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