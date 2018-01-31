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31.01.2018 13:55

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo İstanbul'a geldi.

Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın İtalya’nın İnter takımından kiralık olarak transfer etmek istediği Japon futbolcu Yuto Nagatomo, İstanbul’a geldi.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 12.00’da İstanbul’a gelen Japon futbolcu, Atatürk Havalimanı’nda Galatasaraylı idareciler tarafından karşılandı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Nagatomo, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Bu arada Galatasaray’ın yeni transferi Nagatomo’nun İstanbul’a gelişini Japon gazeteciler de görüntüledi.
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Galatasaray, Nagatomo'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a getirttiği Yuto Nagatomo'nun geçici transferi için futbolcu ve kulübü İnter ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Duyuruda, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü F.C. Internazionale Milano S.p.A ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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