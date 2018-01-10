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10.01.2018 19:35

Galatasaray'dan transfer sürprizi: Masaya oturdular!

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Galatasaray'dan transfer sürprizi: Masaya oturdular!
Sezon başından bu yana Galatasaray'ın listesinde olan Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah için resmi adımlar atılmaya başlandı.

beIN Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in istediği doğrultusunda Galatasaraylı yöneticiler, Juventus kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Torino ekibi adına görüşmede Juventus sportif direktörü Fabio Paratici de yer aldı. Galatasaray'ın kurmayları Kwadho Asamoah için tekliflerini Juventus yetkililerine sundu ve beklemeye geçti.

Galatasaray ve Juventus yetkililerinin birkaç gün içinde yeniden bir araya gelerek transferi olumlu ya da olumsuz olarak noktalaması bekleniyor. 

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